Ataque en San Agustín: muere hombre y mujer es lesionada

Ciudad Juárez.- Dos personas fueron víctimas de un ataque a balazos en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez; la mujer sobrevivió y el hombre falleció.

El ataque ocurrió por la tarde en el cruce de las calles Manuel Montoya y Adelaida Collazo.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, sujetos armados comenzaron a disparar contra las víctimas y huyeron de inmediato del lugar.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular a la clínica San Agustín, donde más tarde se declaró su muerte.

La mujer también fue llevada a un nosocomio y se reportó su estado de salud como estable.

Con este hecho, la cifra de homicidios en el mes ascendió a 43.