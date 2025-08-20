Ciudad Juárez.- Un ataque armado registrado esta mañana en la colonia Héroes de la Revolución, al sur de la ciudad, dejó como saldo a una persona sin vida y otra lesionada.

El hecho ocurrió en el cruce de Teniente Natividad Cortez y Simón Mancayo, donde vecinos reportaron al número de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego y a un joven herido que intentaba caminar hacia el bulevar Zaragoza.

Al arribar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, confirmaron que un hombre quedó sin vida en una calle de terracería, mientras que otro fue trasladado a un hospital tras presentar una herida en el estómago.

La escena fue asegurada por autoridades ministeriales y elementos periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.