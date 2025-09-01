Ciudad Juárez.- Un hombre fue asesinado y otro más resultó lesionado la mañana de este lunes en un ataque armado registrado en un terreno baldío donde antes operaban maquiladoras, cerca del cruce del eje vial Juan Gabriel y la calle Ponciano Arriaga.

De acuerdo con los primeros datos, sujetos armados abrieron fuego contra dos personas que se encontraban en el sitio, provocando la muerte inmediata de una de ellas, mientras que la otra fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital en condición delicada.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado acudieron al lugar, donde montaron un fuerte operativo de seguridad.

Hasta el momento se observó que tres personas fueron aseguradas en el lugar, mientras peritos de la Fiscalía realizaban el levantamiento de evidencias en la escena.