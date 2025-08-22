Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Universidad, capturaron a Alejandro B. M. y Luis Antonio R. por su presunta responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia El Barreal atendieron un reporte recibido en el número comunitario (656-218-57-32), donde se informó sobre detonaciones de arma de fuego contra un domicilio ubicado en el cruce de la calle Constitución y avenida Insurgentes.

En el lugar, las personas afectadas denunciaron que dos sujetos armados llegaron a su vivienda y realizaron varios disparos contra el inmueble, causándole daños de consideración, para luego huir corriendo.

Con los datos obtenidos, los policías implementaron un operativo de búsqueda y en minutos ubicaron a los presuntos responsables en el cruce de las calles Petrolero y Justo Sierra. Uno de ellos, que portaba un arma, disparó contra los agentes, quienes al encontrarse en riesgo repelieron la agresión. El sospechoso finalmente arrojó el arma al piso y se rindió.

En el sitio fue detenido quien dijo llamarse Alejandro B. M., de 23 años, a quien se le aseguró un arma larga calibre 12 con un cargador desabastecido.

El segundo implicado fue detenido en el cruce de la avenida Reforma y la calle 5 de Mayo. Al realizarle una inspección preventiva, se le localizó entre sus pertenencias un cartucho útil calibre 12 de color rojo, motivo por el cual se procedió a la detención de Luis Antonio R., de 24 años.

Tras la lectura de sus derechos, ambos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito señalado.