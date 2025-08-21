Ciudad Juárez.- Una fuerte movilización policiaca se registró en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en el cruce de las calles Isla Irlanda e Isla Curazao frente a un Del Río.

Lo anterior debido a un ataque contra elementos ministeriales que se encontraban cateando una vivienda.

Testigos mencionaron qué sujetos armados dispararon en contra de los investigadores frente a la tienda de conveniencia.

Los agentes capturaron a uno de los atacantes y luego de la fuerte movilización que duró unos minutos, se retiraron del sitio.

No se reportaron personas lesionadas en el incidente.