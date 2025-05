Ciudad Juárez. – Candidatos al Poder Judicial Federal y del estado de Chihuahua expusieron sus conocimientos y experiencia ante los cuestionamientos de empresarios de la ciudad en el Encuentro Empresarial con Candidatos a un Cargo en el Poder Judicial, organizado por el Bloque Empresarial Fronterizo (BEF).

En la apertura del foro, se destacó que este ejercicio busca fomentar el diálogo entre candidatos y empresarios y proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible para votar el próximo domingo 1 de junio.

Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del BEF, cuestionó a los presentes sobre qué está en juego en esta elección.

“Hoy en México se juega algo más que cargos; se juega el rumbo institucional del país, y el poder judicial está en el centro de esa decisión. Aquí no venimos a improvisar”, expresó el líder empresarial, quien afirmó que la justicia no puede ser ajena al sector productivo.

Explicó a los empresarios y candidatos presentes que el propósito de este foro es que el sector empresarial tome un rol activo en este proceso, porque sin justicia no hay inversión, sin estado de derecho no hay certidumbre ni desarrollo, y porque la participación ciudadana no termina en las urnas, sino que comienza con la exigencia.

Al inicio del foro, se presentaron estadísticas sobre decisiones del poder judicial, como la cantidad de personas en penales del país sin sentencia o aquellos que, estando privados de su libertad, se declaran inocentes.

También se mostraron datos que comparan la justicia en México con otros países del mundo.

Posteriormente, se desarrollaron bloques temáticos en los que los candidatos respondieron preguntas acordes con su perfil.

El coordinador del BEF destacó que la participación fue significativa, con alrededor de 40 aspirantes.

“El sistema judicial, como lo conocemos, tiene muchas oportunidades de mejora. Presentamos datos contundentes que muestran que estamos en los últimos lugares en el poder judicial. Hay mucha impunidad en el país; los juicios laborales, por ejemplo, tardan mucho”, señaló Salayandía.

Advirtió que sin certeza jurídica, hay menos inversión, lo que genera problemas para el empleo formal y dificulta que los trabajadores tengan empleos dignos y justos. “Estos son los temas en juego el próximo 1 de junio”, concluyó.