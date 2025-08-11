Asociación Soberanes otorga 60 becas para radiografías dentales en Juárez

Ciudad Juárez.- La Asociación Soberanes anunció hoy, en la conferencia de prensa semanal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que se llevó a cabo un convenio de colaboración con Centros Comunitarios para facilitar becas para radiografías dentales, principalmente a deportistas, quienes podrán acceder a estos estudios a un costo de 150 pesos.

Lorenzo Soberanes, presidente de la asociación, explicó que este convenio surge a raíz del caso de un boxeador que sufrió una fractura en la mandíbula, agravada por la posición horizontal de una muela del juicio, en lugar de estar en posición vertical.

“Esto lo podemos predecir si hacemos los estudios adecuados”, señaló el doctor, quien agregó que, para evitar tragedias como esta, se logró un convenio con el laboratorio Diodo 3D para facilitar radiografías digitales a un costo accesible de 150 pesos.

Además, dijo que para reforzar este apoyo, se ofrecieron 60 becas a la Dirección de Centros Comunitarios, para que a través de estos espacios se realicen los estudios principalmente a los jóvenes deportistas que ahí practican.

Las radiografías podrán ser solicitadas por cualquier ciudadano, solo es necesario acudir a los laboratorios Diodo y mencionar que van de parte de la Asociación Soberanes.