Así puedes tramitar marbetes por discapacidad temporal

Ciudad Juárez.- Como parte de los apoyos que se dan a la comunidad, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través de su área de Permisos, invita a las personas que requieran tramitar un marbete por discapacidad temporal a acudir a sus oficinas centrales, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con el bulevar Teófilo Borunda.

El marbete por discapacidad temporal tiene una vigencia de seis meses y es gratuito. Para obtenerlo, es necesario presentar la siguiente documentación:

Constancia o certificado médico que acredite el padecimiento.

Identificación oficial con fotografía.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio vigente.

Licencia de conducir de la persona con discapacidad o del conductor designado.

Tarjeta de circulación del vehículo en el que será trasladado el solicitante.

Presentar de manera indispensable a la persona interesada para valoración médica.

El trámite se realiza de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el módulo de Permisos de la Coordinación General.

Seguridad Vial recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar los espacios reservados para personas con discapacidad en los estacionamientos de la ciudad, para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

En lo que va del año se han aplicado 2 mil 913 infracciones por estacionarse en cajones azules, por lo que los policías viales continúan haciendo recorridos en centros y plazas comerciales, con el fin de detectar a personas que ocupan estos espacios sin requerirlo.



