Así puede inscribirse a la Pensión del Bienestar si aún no cumple 65 años

Ciudad Juárez.- Este mes de diciembre se realiza la última jornada de incorporación al programa federal de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y por primera ocasión se abrió la convocatoria no solo para quienes cumplen sus 65 años en los meses de noviembre y diciembre de este año o meses anteriores; sino también se adelantó el registro para quienes cumplen la edad requisito del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

Por lo que es el turno de registro para quienes cumplen los 65 años en los últimos meses del 2023, que los cumplieron en fechas anteriores y aún no se registran; así como aquellos que aún tienen 64 años de edad, pero su cumpleaños será durante el primer semestre del próximo año, evitando que se afecte el registro por la veda electoral.

Actualmente el monto bimensual que reciben los derechohabientes es de 4 mil 800 pesos, cantidad que se ha anunciado incrementará a 6 mil pesos a partir de enero del próximo año.

El registro está disponible en dos sedes desde el viernes 1 hasta el sábado 23 de diciembre, con atención de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en:

Parque de la Familia, en la calle Valle de Juárez, de la colonia Infonavit Frontera 2.

Oratorio Salesiano Lupita, en la calle Oaxaca #1050, de la colonia Morelos II.

Los interesados deben presentar original y dos copias de los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente.

- Acta de nacimiento legible.

- CURP de impresión reciente.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 6 meses.

- Dos teléfonos de contacto para integrar a su expediente.

En relación a los beneficiarios de la pensión, la delegación del Bienestar anunció que continúa la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar para personas rezagadas que no hayan recogido aún sus tarjetas, el trámite no requiere cita previa y se realiza de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el centro comercial El Paseo, entre el bulevar Óscar Flores y Camino Viejo a San José.