Así las filas para cruzar hoy a El Paso

Ciudad Juárez.– Conductores que cruzan este jueves a El Paso, Texas, hacen en promedio una hora con 15 minutos en las filas.

Según se observó en un recorrido matutino, el puente Zaragoza se encuentra lleno en su totalidad y la fila para pagar llega más atrás de la curva.

En el caso del puente Libre, por la Ready Lane, la fila llega casi a la avenida Hermanos Escobar, mientras que por el lado de Pérez Serna se extiende hasta el puente de las Sandías.

Para quienes cruzan por Santa Fe, se reporta que la fila llega hasta la mitad del puente y se prolonga varias cuadras detrás de la caseta de cobro.

Para consultar a detalle y en tiempo real, se puede ingresar a este enlace.