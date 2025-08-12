Así las filas para cruzar a El Paso

Ciudad Juárez.- Este martes, el tiempo promedio de cruce en los principales puentes fronterizos se encuentra por encima de los 60 minutos.

Conductores que cruzan por el Puente Libre reportan filas por el lado de Pérez Serna que se extienden hasta el bulevar Juan Pablo II, mientras que, en la ready lane, la fila llega casi hasta después de las oficinas de gobierno.

En el caso del Puente Santa Fe, se observa lleno en su totalidad y la fila se extiende detrás de los cuatro altos.

Para los automovilistas que utilizan el Puente Zaragoza, usuarios señalan que las filas llegan hasta la altura de la curva, y que el puente se encuentra lleno una vez que se paga el peaje.

El reporte en tiempo real puede consultarse en el siguiente enlace.