Ciudad Juárez.– Esta mañana los automovilistas y peatones que se dirigen hacia El Paso, Texas, enfrentan diferentes tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez.

En el puente de Las Américas (Libre), el cruce en carril estándar es de 45 minutos, en Ready Lane de 40 minutos y peatonal de apenas un minuto. En el puente Santa Fe, en el centro, la espera es de 35 minutos en estándar, 30 minutos en Ready Lane y 10 minutos para peatones.

En el puente Zaragoza-Ysleta se reporta un tiempo de 35 minutos en carril estándar, 30 minutos en Ready Lane y un minuto en peatonal. En contraste, el cruce de Santa Teresa registra mayor fluidez: cero minutos en peatonal, cinco minutos en estándar —con una sola línea abierta— y cinco minutos en Ready Lane.

Las autoridades fronterizas recomiendan a los viajeros elegir el cruce que mejor se adapte a sus tiempos, tomando en cuenta la variación en la afluencia de vehículos y peatones a lo largo del día.