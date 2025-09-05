Así cotiza hoy el dólar

Ciudad Juárez.– Este viernes el dólar estadunidense registró ligeras variaciones en su cotización en casas de cambio y bancos de la ciudad.

En los establecimientos de cambio de divisas, el billete verde se ofrece en 17.90 pesos a la compra y 18.90 a la venta.

En las instituciones bancarias, la moneda mantiene un precio de 17.76 pesos a la compra y 19.02 a la venta.

Estos movimientos en el tipo de cambio son habituales en la frontera, por lo que los usuarios suelen comparar precios antes de realizar operaciones de compra o venta.