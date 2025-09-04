Ciudad Juárez.– Este jueves, el dólar estadounidense registró ligeras variaciones en su cotización entre casas de cambio y bancos de la ciudad.

En algunos establecimientos, la divisa se ofrece en 17.80 pesos a la compra y 18.80 a la venta, mientras que en otros alcanza los 17.90 a la compra y 18.90 a la venta.

En instituciones bancarias, el precio se mantiene en 17.76 pesos a la compra y 19.02 a la venta.

Estos ajustes son habituales en la frontera, por lo que muchos usuarios comparan precios antes de realizar operaciones de compra o venta.