Así cotiza hoy el dólar

Ciudad Juárez.– El precio del dólar este viernes amaneció estable, sin reportar variaciones en su cotización.

Lo anterior se constató mediante un recorrido por centros cambiarios, donde se observó estabilidad tanto en la compra como en la venta del billete verde, con valores de 17.80 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta, respectivamente.

En lo que se refiere a sucursales bancarias, el precio del dólar inició la jornada de la siguiente manera: