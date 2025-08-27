Así cotiza hoy el dólar

Ciudad Juárez.- El precio del dólar registró este miércoles una variación al alza en algunas casas de cambio.

Durante un monitoreo matutino en los centros cambiarios cercanos a los cruces internacionales, se observó un incremento de cinco centavos en el valor de la divisa estadounidense; es decir, hoy amanece en 19.00 pesos a la venta.

Su precio a la compra también reflejó la misma variación, quedando en 18.00 pesos.

En tanto, en sucursales bancarias como BBVA, el dólar se cotiza en 17.81 pesos a la compra y 18.94 pesos a la venta.