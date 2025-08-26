Ciudad Juárez.- El precio del dólar se mantiene estable este lunes en las casas de cambio de la ciudad.

En la mayoría de los establecimientos se ofrece en 18.85 pesos a la venta y 17.85 a la compra, mientras que en otros puntos se mantiene en 18.75 a la venta y 17.75 a la compra.

Las cotizaciones no han registrado variaciones significativas respecto a días anteriores, de acuerdo con el recorrido realizado en negocios cercanos a los cruces internacionales.

En bancos, el billete verde se encuentra en 17.92 pesos a la compra y 19.15 a la venta.