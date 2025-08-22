Ciudad Juárez.- La mañana de este viernes, el precio del dólar se mantiene estable en las casas de cambio de la ciudad.

En la mayoría de los establecimientos, la divisa estadounidense se ofrece en 18.90 pesos a la venta y 17.90 a la compra, mientras que en otros puntos se mantiene en 19.00 a la venta y 18.00 a la compra.

De acuerdo con un recorrido en negocios cercanos a los cruces internacionales, las cotizaciones no han mostrado variaciones significativas respecto a días anteriores.

En bancos, el dólar se ubica en 17.92 pesos a la compra y 19.15 a la venta.