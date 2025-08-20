Ciudad Juárez.- Este miércoles, el precio del dólar se mantiene estable en las casas de cambio de la ciudad.

En la mayoría de los establecimientos, la divisa estadounidense se ofrece en 18.90 pesos a la venta y 17.90 a la compra, mientras que en otros puntos llega a 19.00 pesos a la venta y 18.00 a la compra.

De acuerdo con el monitoreo en casas de cambio cercanas a los cruces internacionales, las cotizaciones no han mostrado variaciones relevantes respecto a días anteriores.

En los bancos, el dólar se mantiene en 18.00 pesos a la compra y 19.22 a la venta.