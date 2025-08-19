Ciudad Juárez.- La mañana de este martes el precio del dólar se mantiene estable en las casas de cambio de la ciudad.

En la mayoría de los establecimientos, la divisa estadunidense se ofrece en 18.95 pesos a la venta y 17.95 pesos a la compra, mientras que en otros negocios permanece en 19.15 a la venta y 17.95 a la compra.

Los precios no registran variaciones significativas respecto al inicio de la semana, de acuerdo con lo constatado en casas de cambio cercanas a los cruces internacionales.

En bancos, el dólar continúa en 18.00 pesos a la compra y 19.22 pesos a la venta.