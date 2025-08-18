Ciudad Juárez.– La mañana de este lunes, el precio del dólar se mantuvo sin variación en las casas de cambio de la ciudad.

A la venta se cotizó en 18.80 pesos, mientras que a la compra permaneció en 17.80 pesos.

Un recorrido realizado por NetNoticias.mx en negocios cercanos a los cruces internacionales confirmó que no hubo movimientos respecto al fin de semana.

En los diferentes bancos, el billete verde se mantuvo en 18.00 pesos a la compra y 19.15 pesos a la venta.