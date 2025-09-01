Así cotiza el dólar hoy

Ciudad Juárez.– Este lunes el precio del dólar arranca la semana laboral sin registrar variación.

Casas de cambio reportan una cotización estable: 17.90 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

El tipo de cambio se mantiene así desde el pasado fin de semana, al menos en las casas de cambio ubicadas con mayor cercanía a los cruces internacionales.

En cuanto al tipo de cambio en sucursales bancarias, este día se refleja de la siguiente manera: 17.76 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta, según instituciones de BBVA.