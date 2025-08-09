Así cotiza el dólar este sábado en casas de cambio

Ciudad Juárez.– Este sábado el precio del dólar se reporta estable, sin cambios en su precio de compra y venta.

Durante un monitoreo en casas de cambio se observó que el dólar se mantuvo en los 18.80 pesos a la venta, luego de la caída de 20 centavos que sufrio ayer.

En cuanto al tipo de cambio de compra, el dólar también reportó estabilidad quedando en los 17.80 pesos

En lo que se refiere a sucursales bancarias, el dólar esta mañana cotiza en 17.63 besos a la compra y 18.96 pesos a la venta.