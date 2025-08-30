Así cotiza el dólar este sábado en casa de cambio

Ciudad Juárez.– El precio del dólar este sábado amaneció con ligeros cambios en su cotización en casas de cambio.

Lo anterior se constató mediante un recorrido realizado por los centros cambiarios, donde se observó una alza en el precio a la venta y compra del billete verde, es decir, hoy cotiza en los 18.90 a la venta y 17.90 pesos a la compra.

La variación reportada fue de tan solo diez centavos a la alza con respecto a ayer.

En lo que se refiere a sucursales bancarias, el precio del dólar amaneció de la siguiente manera: