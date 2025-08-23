Así cotiza el dólar esta mañana de sábado en casa de cambio

Ciudad Juárez.- Luego una semana sin importantes variaciones, el dólar estadunidense cierra la semana laboral sin cambios en su cotización frente al peso, alcanzando hasta los 19 pesos por unidad.

Las casas de cambio aledañas a los puentes internacionales ofertan la divisa con un valor menor, rondando los 18.90 pesos a la venta.

A las compra Las opciones de cambio se encuentran entre los 17.80 y 17.90 pesos por unidad.

En los bancos, la moneda estadounidense reporta un valor de 17.75 pesos por dólar a la compra y en 18.99 pesos por unidad a la venta.

Denise Ahumada