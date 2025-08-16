Ciudad Juárez.– Este sábado, el tipo de cambio en casas de cambio se ubica en 17.80 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta.

En los bancos, la cotización es más alta: se compra en 18.00 pesos y se vende en 19.92 pesos, de acuerdo con los tableros cambiarios.

La cotización en las casa de cambio se mantiene estable respecto a días anteriores, lo que brinda certidumbre a quienes realizan transacciones.

Se recomienda a los ciudadanos comparar precios entre distintos establecimientos para obtener un mejor beneficio al comprar o vender dólares.

