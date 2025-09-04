Así amanece Ciudad Juárez hoy
Foto: Carlos Sánchez Colunga

Ciudad Juárez.– Este jueves la ciudad amaneció con cielo nublado y una temperatura de 21 grados centígrados, con una máxima esperada de 30 grados y mínima de 21.

Según el pronóstico por hora, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados hacia la tarde, y descenderán nuevamente a 22 grados por la noche.

La calidad del aire se reporta como mala, incluso peor que la registrada ayer a la misma hora, por lo que se recomienda a personas sensibles extremar precauciones.

Autoridades locales piden a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría influir tanto en la sensación térmica como en la calidad del aire durante el día.

