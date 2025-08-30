Asesinan a tiros a joven en Rancho Anapra

Ciudad Juárez.– Esta madrugada fue asesinado a balazos un joven en el cruce de las calles Ostración y Delfín, en la colonia Rancho Anapra.

Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a la víctima tendida en la vía pública.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y no se reportan personas detenidas relacionadas con el hecho violento.