Asesinan a dos hombres a bordo de un vehículo en Complejo Cielo

Ciudad Juárez.– Dos hombres fueron ejecutados la tarde de este viernes en calles del fraccionamiento Complejo Cielo, al suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, a la 1:11 de la tarde se recibieron llamadas al 911 donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y dos personas heridas dentro de un vehículo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron a la intersección de las calles Conchos y Jumanos, donde localizaron a dos hombres sin vida a bordo de un automóvil, ambos con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Testigos indicaron haber escuchado alrededor de nueve disparos antes de encontrar la escena.

El área fue asegurada para el levantamiento de evidencia por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).