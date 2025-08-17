Asesinan a conductor que se quedó sin combustible en Juárez Porvenir

Ciudad Juárez.- Un hombre fue asesinado durante la madrugada del domingo mientras su vehículo se encontraba varado en la carretera Juárez Porvenir, a la altura de la calle Rivera del Salado.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el automóvil Malibú que conducía se había quedado sin combustible, por lo que permaneció detenido en la zona.

Al descender en espera de ayuda para poder reabastecer el vehículo, fue atacado con un arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron para resguardar la zona, mientras agentes de criminalística efectuaron el levantamiento de evidencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).