Asesinan a balazos a hombre en la colonia Barrio Alto

Ciudad Juárez.- Durante la madrugada de este miércoles un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Altamirano y Manuel Acuña, en la colonia Barrio Alto.

Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y al arribar las autoridades encontraron a la víctima sin vida sobre la vía pública.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron el área para preservar la escena del crimen.

Peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho.