Aseguran casa en Cerradas del Parque

Ciudad Juárez.- Un domicilio fue asegurado por las autoridades en el fraccionamiento Cerradas del Parque.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron la vivienda en seguimiento de una línea de investigación.

Con cintas rojas y amarillas quedó delimitada el área de la casa habitación situada en el cruce de las calles Rafael Terrazas Cienfuegos y María Teresa Rojas.

Testigos mencionaron que las autoridades tienen varias horas custodiando la casa habitación.

Un agente investigador mencionó que están a la espera de una orden de cateo para poder realizar la acción judicial e investigar al interior.