Ciudad Juárez.- Tres vehículos fueron asegurados por las autoridades tras el ataque armado registrado la noche del lunes en el fraccionamiento Jardines de Aragón, que dejó sin vida al líder criminal Ulises Nache Trujillo y a dos agentes municipales que lo protegían.

En calles cercanas a la agresión se localizó una camioneta Dodge RAM negra, modelo antiguo, con fornitura, cargadores y una pistola calibre 9 milímetros; otra Dodge RAM negra, de reciente modelo y doble cabina, frente a la cual quedó el cuerpo de uno de los agentes; así como un automóvil Honda gris claro. El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz, confirmó que en la escena se aseguró un arma de cargo perteneciente a uno de los oficiales.

El ataque se registró en el cruce de Vía Cabaña y Paseo de Aragón, a la entrada del fraccionamiento Vilago Residencial, donde se realizaron más de 20 disparos. Los agresores sembraron pánico en la zona antes de abandonar las unidades y huir.

Nache Trujillo, buscado por autoridades federales y estadunidenses, intentó refugiarse en un Oxxo ubicado en Paseo de Aragón y Paseo de Borja, donde fue ultimado. Los agentes que lo acompañaban fueron identificados como Miguel Eduardo Gallegos Salas, de 31 años y Rigoberto Pulido Escobedo, de 32 años, integrantes del grupo de cuatrimotos de la SSPM.