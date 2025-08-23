Asegura SSPE legalidad en cateo en vivienda de municipal vinculada a homicidio

Ciudad Juárez.- Este sábado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ofreció una rueda de prensa para aclarar el procedimiento del cateo realizado el pasado martes 19 de agosto en una vivienda ubicada en la colonia Carlos Castillo Peraza, propiedad de Y. B. C., agente de la Policía Municipal adscrita a la unidad de violencia doméstica.

La intervención se relaciona con la investigación de un homicidio ocurrido el pasado 16 de agosto en la ciudad, cuando un ciudadano fue privado de su libertad y posteriormente asesinado a pocos kilómetros del lugar, presuntamente en el marco de una exigencia económica por parte de una estructura criminal.

Durante el cateo, los mandos estatales informaron que afuera del domicilio fue detenido un hombre que portaba las llaves de la vivienda y que supuestamente era pareja sentimental de la oficial. Sin embargo, la mujer negó esta versión, señalando que la relación ocurrió hace seis años.

En respuesta, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz, y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar mostraron su apoyo a la oficial, comentando que las armas halladas podrían haber sido sembradas, denunciando tocamientos a las sobrinas de la policía y el robo de cámaras de seguridad. Además, el alcalde calificó el caso como un asunto político y cuestionó la reacción del secretario estatal Gilberto Loya.

Por su parte, la SSPE destacó que la intervención se realizó cumpliendo estrictamente el protocolo legal y los estándares internacionales de actuación policial, coordinada con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE). Luis Ángel Aguirre, subsecretario de Estado Mayor, explicó que durante la operación se detuvo a dos personas relacionadas con los hechos: Cabanzo R. D., alias “el ruso”, de 27 años, y un menor de 17 años. En el primer arresto se aseguraron un arma de fuego y droga, así como un vehículo Chrysler Aspen.

Aguirre enfatizó que todas las acciones policiales contaron con orden judicial y se llevaron a cabo respetando los derechos humanos y el debido proceso. Asimismo, negó que se emitieran juicios anticipados sobre la responsabilidad de los involucrados, reiterando que corresponde a las autoridades competentes determinarla con base en las pruebas recabadas.

Omar Tinoco, director general jurídico de la SSPE, agregó que la intervención fue documentada minuciosamente y que cada diligencia fue registrada en las carpetas de investigación correspondientes, asegurando la legalidad y transparencia del procedimiento.

La controversia en torno al cateo refleja un choque de versiones entre autoridades municipales y estatales, mientras la investigación sobre el homicidio continúa bajo resguardo de la FGE y la Policía Estatal.