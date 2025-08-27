Asegura Guardia Nacional vivienda en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez

Ciudad Juárez.– Desde la madrugada de este miércoles, elementos de la Guardia Nacional mantienen asegurada una vivienda ubicada en la 2da de Ugarte, entre Mezquite y Caucho, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con la información preliminar, los propietarios abandonaron la casa y se trasladaron a otra vivienda. Los agentes llegaron alrededor de la 1:30 de la madrugada y permanecen en el lugar en espera de una orden de cateo.

En la zona también se detectaron irregularidades en la instalación de cámaras de seguridad, algunas conectadas a mufas eléctricas y otras colocadas en postes o casas aledañas, apuntando directamente hacia la calle.