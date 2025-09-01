Ciudad Juárez.- Una camioneta tipo pickup fue asegurada por agente la Fiscalía General del Estado (FGE).

En primera instancia se realizó una revisión en el mueble situado en el cruce de las calles Paseos del Bosque y Bosques del Duero, del fraccionamiento Vistas de la Aurora.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acordonaron la zona y esperaron a que la FGE realizara la investigación.

Tras concluida la indagatoria, la unidad Ford f150 en color azul fue asegurada y remolcada para realizar pruebas forenses.

Las autoridades no mencionaron a qué hecho está relacionada.