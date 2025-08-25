Ciudad Juárez.- Sujetos armados asaltaron una tienda de abarrotes ubicada en la calle Cuarta y Tildio, en la colonia Granjas de Chapultepec, donde realizaron un disparo durante el robo.

Tras llevarse un monto de 4 mil pesos, los responsables huyeron en dos vehículos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables.

No se reportaron personas lesionadas y el establecimiento permanece acordonado mientras se realizan las investigaciones.

Autoridades informaron de manera extraoficial que hay una persona detenida, quien será investigada para determinar si tuvo participación en el robo.