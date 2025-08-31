Ciudad Juárez.- El despachador de una tienda de abarrotes en el norponiente de la ciudad resultó herido tras un asalto ocurrido poco antes de la medianoche del sábado.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 911 en el cruce de las calles Manuel Acuña y Navojoa, en la colonia Francisco Sarabia.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable golpeó al dependiente para despojarlo del dinero de la caja registradora. La víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes.