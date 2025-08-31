Ciudad Juárez.- Con la intención de recuperar espacios públicos en deterioro, “Melo”, organizador de la actividad, junto con muralistas y voluntarios de la ciudad, acudieron este sábado al Distribuidor Vial Sanders para poner manos a la obra a través del arte urbano.

Las acciones incluyeron el retiro de maleza, basura y labores de mantenimiento en el skatepark ubicado bajo el puente del Sanders, con el objetivo de rescatar este espacio destinado a la práctica deportiva y la convivencia.

La participación de los vecinos resultó fundamental, pues estas actividades fomentan la apropiación de los espacios públicos y contribuyen a mantenerlos en buenas condiciones para el disfrute diario de niños, jóvenes y adultos.

En las redes sociales de los artistas y muralistas participantes se pueden seguir y conocer las próximas actividades orientadas a la recuperación de espacios públicos en la ciudad.