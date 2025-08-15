Arrolla tren a mujer en el Kilómetro 20

Ciudad Juárez.- Una mujer que intentaba atravesar las vías del tren a la altura del Kilómetro 20 fue mutilada durante la noche de este viernes.

La mujer no logró brincar las vías cuando atravesaba el tren por lo que fue arrastrada por varios metros generándole grandes heridas.

Extraoficialmente se informó que perdió una de sus extremidades y otra estaba muy comprometida.

Paramédicos le brindaron las primeras atenciones y la trasladaron a recibir atención médica especializada.