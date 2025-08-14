Ciudad Juárez.- Con el objetivo de brindar mayor apoyo a la ciudadanía, llegaron esta tarde las nuevas unidades para los cuerpos preventivos.

Según la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron 52 las unidades nuevas, tanto para la Policía como para la Coordinación General de Seguridad Vial.

Las unidades llegaron por la carretera Panamericana y serán resguardadas mientras se realiza su entrega con una ceremonia protocolaria.

Las autoridades informaron que con esto, el patrullaje policial podrá ser más amplio a lo largo y ancho de la franja fronteriza.