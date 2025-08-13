Ciudad Juárez.- Gracias a la colaboración ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Gabriel G. H., Armando Daniel G. D., Claudia Michelle H. O., Román Gerardo L. F. y a Basilio Ismael C. B., por su presunta responsabilidad en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, quienes son señalados como presuntos participes de un feminicidio.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia El Granjero, atendieron un llamado recibido al número comunitario del Distrito Sur, donde vecinos del sector reportaron que en el domicilio ubicado en las calles Ciruelo y Cártamo se encontraban las misas personas que hace días habían estado en el lugar durante un evento violento.

Al arribar al lugar, se percataron de una riña al exterior de un domicilio, y al intervenir los involucrados hicieron caso omiso, razón por la cual se les hizo saber que ante su falta administrativa serían presentados ante un juez cívico, momento en el que comenzaron a comportarse de manera agresiva en contra de los agentes, por lo que fueron puestos bajo detención mediante técnicas de actuación policial.

Gracias a la colaboración de los ciudadanos comprometidos, los ahora detenidos serán investigados por la autoridad competente por su probable participación en un hecho delictivo cometido en días anteriores, donde se localizó a una mujer sin vida abajo de una cama.

Por lo menos dos de ellos son señalados como quienes presuntamente participaron directamente en el asesinato de la mujer, mientras que el resto se presume que fueron cómplices de la comisión del delito.