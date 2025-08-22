Arrestan al 'Mike' por disparar contra 4 hombres en Infonavit Tecnológico

Ciudad Juárez.– Miguel Ángel C. F. "El Mike" fue capturado por policías municipales luego de que presuntamente disparó en contra de cuatro hombres durante esta madrugada en Infonavit Tecnológico, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la Secretaría, agentes llegaron al cruce de las calles Gambia y Rusia tras un reporte de varias personas lesionadas por arma de fuego.

Al llegar al sitio, policías hallaron a cuatro hombres lesionados con múltiples disparos. Según la Secretaría, testigos les mencionaron que el responsable había sido “El Mike", quien disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas para luego emprender la huida corriendo.

Con los datos obtenidos, implementaron acciones de búsqueda y ubicaron al presunto responsable en el cruce de las calles Níger y José de Iturrigaray, en la colonia Campestre Virreyes.

Al hacerle una inspección, los agentes no localizaron ningún tipo de arma de fuego, pero fue plenamente señalado por las personas que presenciaron los hechos, por lo que se realizó la detención.

Cabe mencionar que una mujer identificada como Salma Valeria R. T. de 33 años, intentó obstruir la labor policial para evitar la detención de su esposo, por lo que fue detenida por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.