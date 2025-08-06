Arrestan a sujeto por homicidio de empleado de desponchadora

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentó a un hombre, señalado como el responsable de ultimar a un hombre en el interior de una desponchadora de la colonia División del Norte.

En un comunicado se informó que la intervención ocurrió cuando los agentes municipales atendieron el reporte de una persona sin vida en el cruce de las calles Francisco y Madero y Pablo López.

Se agregó que los oficiales se entrevistaron con varios ciudadanos, quienes se percataron que un sujeto le disparó a otro y se dio a la fuga a bordo de un vehículo de la marca Lincoln MKZ, en color guinda, modelo 2012.

Tras un operativo de búsqueda, localizaron en el cruce de la avenida De los Aztecas e Indio Jerónimo, en la colonia Granjas Unidas, un automóvil que cumplía con la descripción.

Al abordar al conductor, le fue localizado entre sus prendas de vestir un arma fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, siendo puesto bajo detención.

“Previa lectura de derechos, José Antonio M. S. de 39 años, fue consignado ante la autoridad por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados, mientras que el arma de fuego será analizada para saber si ha sido utilizada para cometer otros homicidios en la ciudad.