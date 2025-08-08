Arrestan a sujeto por apuñalar a su suegro en convivio familiar

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Jesús Ernesto G. H., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Mariano Escobedo, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron a una persona agresiva en un domicilio ubicado en el cruce de las calles General Treviño y Melchor Ocampo, en la citada colonia.

En el lugar, se percataron de un hombre con una lesión de consideración en el estomago causada por un arma blanca, motivo por el cual, familiares de la víctima lo trasladaron a un hospital, denunciando que el responsable de lastimar a la persona fue su yerno con quien sostuvo una discusión durante un convivio familiar, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Jesús Ernesto G. H. de 40 años.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.