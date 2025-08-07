Arrestan a pareja de venezolanos: Tenían a hijos vendiendo en calle

Ciudad Juárez.- Una pareja de personas procedentes de Venezuela fueron arrestados en el exterior de un centro comercial debido a que tenían a sus hijos vendiendo en la calle.

Fue mediante una denuncia que agentes de la Unidad de trata de mujeres niñas y niños de la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) acudieron al cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Ejército Nacional y localizaron a la pareja sentada a la sombra, mientras que los infantes realizaban labores de venta de artículos distintos.

Los agentes iban a proceder al arresto, sin embargo, el hombre se resistió y personas que atestiguaban los hechos comenzaron a intervenir para tratar de evitar la detención.

Fue necesario que al menos 11 agentes de la FEM y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) intervinieran.

En una sección del video grabado por testigos se aprecia cuando la mujer golpeó a un agente previo a la detención.

Se mencionó de manera extraoficial que los dos niños quedaron asegurados, mientras que los padres fueron aprehendidos.