Arrestan a joven pareja con vehículo robado y más de media libra de droga

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Eder Alejandro L. G. y a Ivonne Guadalupe G. G. por su presunta responsabilidad en el delito en posesión de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud.

Policías que patrullaban en el cruce de las calles Centeno y México, en la colonia El Granjero, se percataron que en el interior de un vehículo Hyundai Sonata, color azul, modelo 2012, se encontraba un hombre y una mujer forcejeando.

Por tal motivo, fueron abordados para verificar que es lo que estaba ocurriendo, y al realizarles una inspección preventiva se les localizó dentro del automotor una bolsa de plástico con un peso aproximado de 263 gramos marihuana.

Además, al consultar la serie vehicular en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento de que el vehículo cuenta con reporte de robo del 13 de agosto del 2025, procediendo con la detención de quienes dijeron llamarse Eder Alejandro L. G. de 19 años e Ivonne Guadalupe G. G. de 18 años.

"Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).