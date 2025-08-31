Arrestan a hombre por realizar disparos al aire

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, arrestaron a Fabián Eduardo L. A., de 37 años, por su presunta responsabilidad en delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los agentes, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Infonavit Solidaridad, atendieron un reporte al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Fernando Pacheco Parra y Toronja Roja.

Al llegar al lugar, los oficiales detectaron a un hombre con comportamiento evasivo que intentó huir al percatarse de la presencia policial. La acción fue impedida, procediendo a su detención.

Durante la revisión de seguridad, se le aseguró:

Una pistola calibre 9 mm con cargador abastecido con ocho cartuchos útiles.

Una caja con 16 cartuchos adicionales del mismo calibre.

Una mochila negra.

Dos cartuchos percutidos localizados en el piso.

Fabián Eduardo L. A., originario de Durango, manifestó no contar con permiso de portación de arma de fuego expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tras la lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito mencionado.