Arrestan a hombre por lesionar a perrito en Villas del Sur

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a Manolo P. C., señalado por su presunta responsabilidad en delitos contra animales de compañía, tras agredir gravemente a un perro con un arma blanca.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención en la colonia Villas del Sur atendieron un reporte al número de emergencias 911, donde se denunció un caso de crueldad animal en el cruce de Villas de Santa Hilaria y Villas de San Marcos.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con la propietaria del animal, quien acusó directamente a su vecino, de 36 años, de haber atacado a su perro con un cuchillo, causándole heridas en los genitales.

Ante la flagrancia del hecho, los agentes arrestaron al presunto agresor, asegurando el arma blanca y una cuerda de aproximadamente cinco metros con manchas de sangre.

De forma paralela, se solicitó el apoyo de personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, quienes brindaron los primeros auxilios al can y lo trasladaron a sus instalaciones, donde permanecerá bajo resguardo, recibirá atención veterinaria y será evaluado para su recuperación y eventual adopción.

Tras la lectura de derechos, el detenido fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito señalado.