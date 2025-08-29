Arrestan a hombre por golpear a su esposa y amenazarla con un revólver

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, arrestaron a Pedro Ramón V. V., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia familiar y de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Santa María atendieron un reporte recibido al número de emergencias 911, en el que se informó sobre una persona armada en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Privada Francisco Villa y Primitivo Uro, en la citada colonia.

En el lugar, la persona afectada denunció haber sido víctima de violencia familiar por parte de su esposo, quien la agredió a golpes y la amenazó de muerte con una pistola.

Por tal motivo fue detenido Pedro Ramón V. V., de 59 años, a quien se le aseguró un revólver calibre .38 especial, con un cilindro abastecido con cinco cartuchos útiles, el cual presuntamente utilizó para cometer el delito.

Tras la lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en los delitos antes mencionados.